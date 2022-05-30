افتتاح منفذ سلع غذائية بأسعار مخفضة بأبوقرقاص

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، منفذ بيع السلع والمواد الغذائية بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة، والمقام بطريق مصر أسوان الزراعي، لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، وذلك لرفع العبء عن المواطنين، بحضور اللواء محمد عزت رئيس المركز.

توافر السلع بأسعار تنافسية

اطمأن المحافظ، على مدى توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنفذ، بالإضافة لمتابعة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود وخاصة في ظل الظروف العالمية التي تمر بها البلاد.

استمرار عمل المنافذ حتي نهاية العام

وكان محافظ المنيا، قد أصدر توجيهات لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية بجميع المراكز، باستمرار عمل منافذ البيع المقامة بنطاق المراكز حتى نهاية العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لخلق أسعار تنافسية بين التجار، والتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

وأكد محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح حيث تم توريد 407850 طن و396 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

قال المحافظ، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 407 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيداً بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم.