الصور تكذب الإخوان الإرهابية.. هدوء في القليوبية وخلو الميادين وانتظام النقل العام بـ«الويك إند»

شهدت شوارع وميادين محافظة القليوبية حالة من الهدوء والانتظام في السيولة المرورية اليوم دون وجود تجمعات أو تكدسات مرورية، وتوجه المواطنون لمناطق الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع «الويك إند» على الكورنيش والحدائق ومناطق الترفيه والنوادي، على عكس مزاعم ودعوات التخريب التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية.

الهدوء يسود القليوبية وسيولة مرورية بالشوارع

وأكدت غرفة عمليات محافظة القليوبية في بيان لها أن شوارع المحافظة والميادين بالقليوبية تشهد سيولة مرورية دون أي تجمعات أو زحام تزامنا مع نهاية الأسبوع والإجازة الأسبوعية مشيرة إلى أن كافة خطوط النقل العام وشركات النقل الجماعي التي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى وبعض مناطق القليوبية منتظمة، وأنه لا صحة لوقف الرحلات أو العمل.

ميادين القليوبية خالية من التجمعات

وشهدت ميادين طوخ وبنها وكفر شكر والخصوص سيولة مرورية وكذا طرق المحافظة وفق تقارير غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة حيث رصدت «الوطن» بالصور وجود سيولة مرورية في كافة شوارع المحافظة والمدن الرئيسية والميادين الكبرى والطرق الرئيسية التي تشهد حالة من الانتظام تزامنا مع الويك إند.

وشهدت طرق المحافظة الزراعي مصر إسكندرية وبنها والمنصورة والزقازيق والطريق الحر شبرا بنها حركة نقل السيارات المعتادة وبشكل طبيعي لربط المحافظة وسهولة تحرك المواطنين في الويك إند.