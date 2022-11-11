«هدير» تدعم قمة COP27 بـ«كيك» على شكل الكرة الأرضية: معا لننقذ العالم

بين يديها قصرية صغيرة تحمل مجموعة من أوراق الشجر، هي في الأصل «كيك» قابل للأكل، صممته «هدير» احتفالًا بمدينة شرم الشيخ، صاحبة لقب «المدينة الخضراء»، التي تستضيف قمة المناخ COP27، لتوجه رسالة إلى العالم، بالتحالف من أجل إنقاذ الكوكب.

لم تتخلى هدير أحمد، 30 عامًا، حاصلة على ليسانس آداب قسم انثربولوجيا بجامعة الإسكندرية، وتعيش في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عن هوايتها في الطبخ وإعداد الحلويات خاصة «الكيك» بأنواعه، وعن متابعتها الجيدة لأخبار العالم، خاصة ما يتعلق بقضايا المناخ وآثاره على البيئة والناس، فقررت دعم القمة بحسب حديثها لـ«الوطن».

كيك لدعم قمة المناخ من «هدير»

فكرت «هدير» أن تشارك بموهبتها، في دعم قمة المناخ COP27، عن طريق إعداد «كيك» قابل للأكل، على شكل نصف الكرة الأرضية، ليحمل رسالة سلام إلى العالم، والحث على الاهتمام بزراعة الأشجار، حتى تصبح أداة قوية، لخفض نسبة ثاني أوكسيد الكربون، بالهواء الجوي، بحسب كلامها وفقا لها: «فكرت كتير في شكل التورتة قبل ما أعملها، لحد ما قررت إنها تبقى على شكل الكرة الأرضية».

«هدير» صممت كيك أخضر قابل للأكل

أعدت «هدير» قاعدة «الكيك» التي تشير إلى التربة الزراعية، من بسكويت الشوكولاتة المفروم، ووضعت عليها أوراق شجر من عجينة السكر، ذات اللون الأخضر، وكتبت عبارة لننقذ العالم معًا باللغة الإنجليزية، وذهبت بها إلى مكتب محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، بمناسبة قمة المناخ COP27، ومن ناحية أخرى احتفالًا بأن مدينة شرم الشيخ أصبحت جرين زون «منطقة خضراء»، بحسب كلامها: «الكيكة مخدتش مني وقت، خلصتها في نفس اليوم، وكان سهل التنفيذ، خاصة إني موهوبة في إعداد الحلويات».

رسالة الكيك للأرض

أبدى محافظ جنوب سيناء، إعجابه الشديد بفكرة الكيك، لأنها تدعو للحفاظ على الكوكب، من آثار التغير المناخي، الذي يهدد بانعدام الحياة على الأرض، وفقًا لها: «أخدت ميعاد من السكرتارية، والمحافظ كان مرحب جدًا بالفكرة، وقالى انتى موهوبة ولازم نشجعك».