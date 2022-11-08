صاحبة جهاز من «النفايات الإلكترونية» يحول الرسومات إلى 3D: سيعرض في COP27

نحجت في ابتكار جهاز صديق للبيئة، مصنوع من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ويستطيع تحويل الرسومات العادية إلى تصميمات ثلاثية الأبعاد عن طريق البرمجة، للحد من آثار التغيرات المناخية، وتتمكن من خلاله الفوز بالمركز الأول فئة المشروعات الخاصة بالمرأة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وتكريمها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

منى رفعت، صاحبة الـ42 عامًا، وحاصلة على بكالوريوس حاسبات ومعلومات جامعة حلوان، ودرجة الماجستير في علم النفس التربوي، اتجهت نحو ثقافة إعادة التدوير، بجمع أجزاء من الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، وتحويلها إلى جهاز قادر على تصميم الأبعاد الثلاثية من خلال البرمجة، قائلة لـ«الوطن»: «فكرت أستغل دراستي، في مجال المشروعات الذكية وإعادة التدوير».

إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

تحكي «منى» عن مشروعها، الذي مر بعدة مراحل لتنفيذه، بداية من فرز القطع المستخرجة من الأجهزة الالكترونية، وإرسال القطع البلاستيكية إلى المصانع، الخاصة بإعادة التدوير، مرورًا بتركيب الأجزاء الباقية، بطريقة تقنية دقيقة جدًا، لتصميم جهاز بلغات برمجة مختلفة، عن طريق توصيله ببوصلة، وانتهاءً بإدخال الأوامر عليه، وبعد عدة تجارب، نجح الجهاز في أداء مهامه، بحسب حديثها: «الموضوع مكنش سهل أبدًا، وخدت وقت طويل في كل مرحلة، والحمد لله نجحت».

تصميم ديكورات جديدة

يختلف جهاز «منى»، عن بقية الأجهزة الموجودة بالسوق من حيث السعر، إذ يعد أقل كثيرًا، لصناعته من النفايات الإلكترونية، وقيامه بنفس المهمة، بإدخال الرسومات عليه وإخراجها بشكل ثلاثي، واستخدامها في مجال الديكور.

فوز المشروع بالمركز الأول في المبادرة الوطنية

شاركت «منى» في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، على مستوى الجمهورية، وفاز مشروعها بالمركز الأول في الفئة الخاصة بمشروعات المرأة، وكرمها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وسيعرض المشروع للمرة الثانية، يوم 14 من الشهر الجاري بالمبادرة الوطنية، التي ستقام فعالياتها في معرض شرم الشيخ، لدعم قمة المناخ COP27.