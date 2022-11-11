فرص سقوط أمطار خلال ساعات بعدد من المحافظات.. اعرف الأماكن

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خلال ساعات بعدد من المحافظات، وسط انخفاض في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة، مع تكون طقس غائم جزئيا ببعض المناطق مائل إلى البرودة ليلا، ويكون معتدل بمحافظات الصعيد ومشمش.

فرص سقوط أمطار خلال ساعات

وعن فرص سقوط أمطار خلال ساعات على المحافظات أوضح البيان تعرض عدد من المحافظات إلى أمطار بنسبة 40% تقريبا وهم «بورسعيد ورفح ووسط سيناء» مع طقس غائم جزئيا.

وتكون فرص سقوط الأمطار خلال ساعات بمحافظات ومناطق مطروح، العلمين، السلوم، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط نسبة 40% على أن تكون متوسطة مع تكون الغيوم الجزئية.

وعن فرص سقوط الأمطار في جنوب سيناء والبحر الأحمر أوضحت الأرصاد أنهم يتعرضوا لأمطار بنسبة 30% تقريبا تصل إلى رعدية على مناطق حلايب وشلاتين، مرسى علم.

فرص سقوط أمطار خلال ساعات في المحافظات

وتنعدم سقوط الأمطار على محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الشرقية حيث يتعرضون إلى طقس غائم جزئيا ونشاط لحركة الرياح على بعض المناطق لاسيما القاهرة الكبري.

وأشارت الأرصاد إلى انعدام فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، سوهاج، قنا حيث يكون الطقس بهم مشمس مائل إلى البرودة ليلا.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وعن درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة بالقطاعات جاءت كالآتي:

جنوب الصعيد سجلت العظمى 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية ويعد أعلى القطاعات في درجة الحرارة.

سجلت العظمى في القاهرة الكبري والوجه البحري 24 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

العظمى في السواحل الشمالية 24 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

سجلت العظمى في جنوب سيناء 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

وبلغت العظمى في شمال الصعيد 25 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة مئوية.