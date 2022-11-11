حالة الطقس اليوم في الصعيد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا

تسجل محافظات صعيد مصر بطقس اليوم درجات حرارة تخطت الـ25 درجة مئوية في طقس مشمس ومائل للحرارة نهارا، وللبرودة ليلا وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حيث يسجل شمال الصعيد 25 درجة مئوية بدرجة الحرارة العظمى و13 درجة مئوية بدرجة الحررة الصغرى.

بينما يسجل جنوب الصعيد 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و16 مئوية بدرجة الحرارة الصغرى .

فرصة سقوط أمطار على البحر الأحمر

تشهد سلسلة جبال البحر الأحمر بطقس اليوم غيوم جزئية ونشاط رياح وفرص لسقوط أمطار قد تكون رعيدية وذلك على حلايب وشلاتين مرسى علم بنسبة 30% وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

الوادي الجديد تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

وتسجل محافظة الوادي الجديد أعلى درجة حرارة عظمى بصعيد مصر مسجلة 29 درجة مئوية وأقل درجة حرارة صغرى بصعيد مصر مسجلة 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة على محافظات الصعيد

محافظة الفيوم 26 درجة للعظمى و15 للصغرى

محافظة المنيا 24 درجة للعظمى و14 للصغرى

محافظة سوهاج 26 درجة للعظمى و13 للصغرى

محافظة اسيوط 26 درجة للعظمى و13 للصغرى

محافظة بني سويف 24 درجة للعظمى و14 للصغرى

محافظة قنا 27 درجة للعظمى و13 للصغرى

محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و15 للصغرى

محافظة الوادي الجديد 29 درجة للعظمى و12 للصغرى

محافظة البحر الأحمر 27 درجة للعظمى و20 للصغرى