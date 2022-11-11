ضبط 13 ألفا و248 قضیة سرقة تیار كھربائي في المحافظات خلال 24 ساعة

فى إطار إستراتیجیة وزارة الداخلیة بمواصلة الحملات الأمنیة المُكبرة على مستوى الجمھوریة لإحكام السیطرة الأمنیة، ومواجھة كافة أشكال الجریمة بشتى صورھا، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامیة.

فقد إضطلعت أجھزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثیف الحملات الأمنیة بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة خلال الفترة الأخیرة فى مجال أعمال تلك الإدارات حیث أسفرت جھودھا خلال 24 ساعة عن تحقیق العدید من النتائج الإیجابیة، من بینھا الآتى:الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ،قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواھر السلبیة التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحدیدیة، وداخل القطارات وأسفرت جھودھا عن ضبط 1849 قضیة متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكھرباء وقد أسفرت جھود الإدارة عن ضبط 13284 قضیة سرقة تیار كھربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فقد أسفرت جھود الإدارة عن ضبط 182 قضیة فى عدة مجالات أبرزھا "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدین لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمیر والمجتمعات الجدیدة أسفرت جھود الإدارة عن ضبط 156 قضیة متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزھا تأمین تنفیذ القرارات الإداریة – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخیص.

ھذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمھوریة لإحكام السیطرة الأمنیة ومواجھة الجریمة بشتى صورھا.