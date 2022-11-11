قافلة «عينك في عنينا» تسلم نظارات طبية لأهالي شبين القناطر

استقبلت إدارة شباب شبين القناطر القافلة الطبية للعيون تحت شعار «عينك في عنينا»، التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ومؤسسة صناع الخير لتقدم خدماتها لكثير من أهل القرية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، بمركز شباب كفر شبين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

توقيع الكشف على عيون 863 مواطنا بالقليوبية

قامت القافلة بتقديم خدمات توقيع الكشف الطبي على عيون 863 من الأهالي في وقت لاحق، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان، وتشخيص بعض المواطنين احتياجهم لنظارات طبية وتم عمل عمل المقاسات المطلوبة وتسليمها اليوم.

أهمية ارتداء النظارات

ومن خلال فعالية تسليم النظارات الطبية لمستحقيها تم توعية الأهالي بأهمية ارتداء النظارات وضرورة مواجهة بعض الأفكار السلبية المنتشرة وتوعية الأهالي المستفيدين من الحصول على نظارات طبية بقوافل المؤسسة بضرورة ارتداء النظارات لما لها من أثر كبير فى الحفاظ على رؤية جيدة، وسلامة وصحة العين.

تهدف هذه المبادرة للكشف على المواطنين والاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج اللازم وعمل الجراحات اللازمة للحالات التى تحتاج إلى جراحة بالمجان، وعمل نظارات.

وأكد الدكتور محمود الصبروط في وقت سابق أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، مشيداً بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل لصالح المواطنين بالمحافظة.