رئيس التحرير

أحمد الخطيب

القليوبية تستقبل قافلة «ستر وعافية 2» في قرى مبادرة حياة كريمة

كتب:

حسن صالح
04:57 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
قافلة التحالف الوطني في قري حياة كريمة القليوبية اليوم

قافلة التحالف الوطني في قري حياة كريمة القليوبية اليوم

استقبلت محافظة القليوبية، اليوم، خدمات قافلة «ستر وعافية 2» لصالح أهالي قرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، حيث وزعت مؤسسة صناع الخير 154 نظارة طبية، واستكملت إجراءات جراحات العيون لـ32 مواطنًا.

قافلة التحالف الوطني بقرى حياة كريمة بالقليوبية 

كما واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية -عضو التحالف- تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة «ستر وعافية 2»، لأهالي قرية كفر شبين مركز شبين القناطر والقرى المجاورة، وجرى تسليم النظارات الطبية لمن جرى توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلة وكذلك استكمال التجهيزات المطلوبة لإجراء عمليات جراحات العيون.

تأتي القافلة تحت رعاية وإشراف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومتابعة وحضور قيادات تنفيذية من ديوان عام المحافظة والمديريات المعنية.

تفاصيل قافلة ستر وعافية بالقليوبية 

 في سياق متصل، قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إن المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة «ستر وعافية 2» لأهالي كفر شبين والقرى المجاورة شملت توزيع صناع الخير لـ154 نظارة طبية على 154 مواطنًا من الأهالي، وكذلك إنهاء التجهيزات لإجراء 32 من الأهالي عمليات جراحات عيون مختلفة وأن المرحلة الثانية، تأتي استكمالًا لما قدمته القافلة في مرحلتها الأولى من توقيع الكشف على الأهالي في التخصصات الطبية الأكثر أهمية وعلى رأسها أمراض العيون والقلب والعظام والقدم السكري، كذلك تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات الإنسانية.

 وأوضحت نجلاء الفرماوي، مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية، أن المحافظة قدمت كل الدعم المطلوب لإنجاح القافلة بكامل مراحل خدماتها تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، مشيرة إلى أن فعاليات خدمات القافلة اليوم بقرية كفر شبين تم التنسيق لها من قبل وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، بحضور أعضاء مؤسسة صناع الخير وعبدالعزيز نصار رئيس الوحدة المحلية بكفر شبين ونادية منصور مدير إدارة الشؤون الاجتماعية.

اقرأ المزيد:

3 آلاف مواطن يستفيدون من خدمات قافلة «التحالف الوطني» الطبية في القليوبية

«صحة القليوبية»: فحص 1200 مريض في قافلة طبية مجانية بالعبور

القليوبية تستقبل قافلة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأكثر إحتياجا

بيطري القليوبية يدشن قافلة مجانية بقرية ميت كنانة في طوخ

صحة القليوبية: فحص 1362حالة في قافلة طبية بقرية «طحلة»

"الداخلية" تنظم قافلة طبية لأهالي "حلابة" في القليوبية

"صحة أطفالنا".. قافلة طبية في القليوبية للكشف على 4 آلاف طفل
بقلم حسن صالح