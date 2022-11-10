القليوبية تستقبل قافلة «ستر وعافية 2» في قرى مبادرة حياة كريمة

استقبلت محافظة القليوبية، اليوم، خدمات قافلة «ستر وعافية 2» لصالح أهالي قرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر، حيث وزعت مؤسسة صناع الخير 154 نظارة طبية، واستكملت إجراءات جراحات العيون لـ32 مواطنًا.

قافلة التحالف الوطني بقرى حياة كريمة بالقليوبية

كما واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية -عضو التحالف- تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة «ستر وعافية 2»، لأهالي قرية كفر شبين مركز شبين القناطر والقرى المجاورة، وجرى تسليم النظارات الطبية لمن جرى توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلة وكذلك استكمال التجهيزات المطلوبة لإجراء عمليات جراحات العيون.

تأتي القافلة تحت رعاية وإشراف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومتابعة وحضور قيادات تنفيذية من ديوان عام المحافظة والمديريات المعنية.

تفاصيل قافلة ستر وعافية بالقليوبية

في سياق متصل، قال هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إن المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة «ستر وعافية 2» لأهالي كفر شبين والقرى المجاورة شملت توزيع صناع الخير لـ154 نظارة طبية على 154 مواطنًا من الأهالي، وكذلك إنهاء التجهيزات لإجراء 32 من الأهالي عمليات جراحات عيون مختلفة وأن المرحلة الثانية، تأتي استكمالًا لما قدمته القافلة في مرحلتها الأولى من توقيع الكشف على الأهالي في التخصصات الطبية الأكثر أهمية وعلى رأسها أمراض العيون والقلب والعظام والقدم السكري، كذلك تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت نجلاء الفرماوي، مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بمحافظة القليوبية، أن المحافظة قدمت كل الدعم المطلوب لإنجاح القافلة بكامل مراحل خدماتها تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، مشيرة إلى أن فعاليات خدمات القافلة اليوم بقرية كفر شبين تم التنسيق لها من قبل وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية، بحضور أعضاء مؤسسة صناع الخير وعبدالعزيز نصار رئيس الوحدة المحلية بكفر شبين ونادية منصور مدير إدارة الشؤون الاجتماعية.