استمرار فعالیات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد».. تخفيضات تصل لـ60%

تواصل وزارة الداخلیة فعالیات المرحلة الثالثة والعشرین من مبادرة «كلنا واحد»، والمقرر أن تستمر حتى نھایة نوفمبر الجاري، لتوفیر السلع الغذائیة وغیر الغذائیة بأسعار مخفضة عن مثیلاتھا بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسیق مع مختلف قطاعات الوزارة ومدیریات الأمن على مستوى الجمھوریة، حیث تتوافر السلع بجودة عالیة وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة.

التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية

وتم التنسیق مع كبرى الشركات والسلاسل التجاریة للمشاركة في المبادرة، لتوفیر السلع الغذائیة وغیر الغذائیة من خلال 34 سلسلة، و1051 فرعا، و4 شوادر، بمختلف محافظات الجمھوریة.

كما توجه وزارة الداخلية عددا من القوافل المتخصصة والمشاركة في تلك المبادرة بمحافظات القاھرة والجیزة والقلیوبیة، تتضمن كل منها سلعا غذائیة وغیر غذائیة بتخفیضات تصل إلى %60، وذلك بالتنسیق مع الإدارة العامة لشرطة التموین والتجارة والموردین من أصحاب الشركات التجاریة.

عبوات غذائية بأسعار مخفضة

وتواصل منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلیة المساھمة في تخفیف الأعباء عن كاھل الأسر المصریة، بإعداد عبوات تحوي سلعا متنوعة بجودة عالیة، بھدف طرحھا للمواطنین بتخفیضات تصل إلى 50%، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالمیادین والشوارع الرئیسیة وقوافل السیارات الخاصة بالمنظومة حتى نھایة العام.

كما تقوم منظومة «أمان» بتوزیع عبوات غذائیة بالمجان على المواطنین بالمناطق الأشد احتیاجاً، والمناطق الحضاریة الجدیدة، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمھا وزارة الداخلیة لھذه الفئات.