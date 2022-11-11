ناشطة يابانية: بلدنا من أكبر مستوردي الطاقة وتحاول تعظيم سوق الغاز بآسيا

قالت أيومي فوكاكوسا، ناشطة في جمعية أصدقاء الأرض باليابان، إنّ اليابان تعتبر من أكبر مستوردي الطاقة، وتحاول تعظيم سوق الغاز في آسيا، معربة عن فخرها بوجود شركة كبيرة للهيدروجين، ما يؤكد ما تقوم الحكومة به، وهي تحاول تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن خلال الأبحاث الدولية والمحلية، فإنّنا نجد أنّ اليابان من أكبر الممولين للمشروعات الخاصة بالطاقة منذ عام 2019 حتى عام 2021.

وأضافت خلال كلمتها ضمن فعاليات قمة المناخ COP27: «الحكومة اليابانية تؤكد أننا سنستمر في المشروعات الخاصة بالطاقة، والحكومة تتعامل مع الحلول البديلة مثل الهيدروجين والأمونيا والحصول على الكربون، وهناك الكثير من الوقود الأحفوري الذي يسبب المزيد من التلوث بسبب العمل في المصانع والشركات».

وتابعت بأنّ الحكومة اليابانية قدّمت حوافز للشركات التي تستخدم الهيدروجين والأمونيا، وتقدم الحوافز والدعم لمشروعات الهيدروجين الأخضر في بنجلادش وإندونيسيا.