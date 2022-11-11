مراقب نيجيري بـ«COP27»: نطالب بالعدالة المناخية.. ومتفائل بمخرجات القمة

أبدى مجيد أبوبكر، مراقب من نيجيريا، تفائله فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف، لأنه يسمى بـ«مؤتمر أفريقيا»، ويعكس الاحتياجات التي جرى تجاهلها على مدار فترة طويلة من الزمن، مشيرا إلى أن الدورة الحالية سمحت للمراقبين بدخول كل الاجتماعات والتفاوض والإدلاء بالحديث ، وهو أمر جيد.

التغير المناخي قضى على المحاصيل

وأضاف «أبوبكر»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، أن أزمة تغير المناخ تواجه أفريقيا رغم أن القارة لم تسهم فيها، متابعا: «أنا من مجتمع زراعي في نيجيريا، وعندما كنت طالبا أخذت قروضا لزراعة الأرز، ولكن بسبب أزمة المناخ حدثت فيضانات والتهمت كل المحاصيل، ولهذا أتينا إلى هذا المؤتمر بهدف التيقن وتوصيل أصواتنا، خاصة أننا نمثل الضحايا».

وتابع: «وددت أن أتواجد في المؤتمر، وأتحدث نيابة عن ضحايا الخسائر والأضرار وعن شباب أفريقيا والمجتمعات التي تأثرت لأنني واحد منهم، حيث كنت مزارعا وتأثرت بسبب أزمة المناخ».

أطالب بالعدالة المناخية الآن

وواصلت: «أنا هنا في شرم الشيخ للمطالبة بالعدالة المناخية، وأقول لقادة العالم كفانا مفاوضات، فنحن في حاجة إلى إجراءات فعلية على الأرض تحدث الآن.. نريد التنفيذ الآن».