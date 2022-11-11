شبكة النفط والغاز العالمية: محاولات مستمرة لتطوير مشروعات الوقود الأحفوري

قالت كاترين أبوريو، ممثلة شبكة النفط والغاز العالمية «GGON»، إن الحكومات والمصنعين يحاولون تطوير المشروعات الجديدة الخاصة بالوقود الأحفوري، والعمل كان يجري على تصنيع نوع جديد من الغاز باستغلال ثاني أكسيد الكربون، موضحة أنه مجموعات عمل التقت منذ يومين لمناقشة هذا الأمر، وجرى الاتفاق على أنه ليس هناك دور لمشروعات الاقتصاد الأحفوري في المرحلة الانتقالية.

مشروعات الوقود الأحفوري

وأضافت «أبوريو»، خلال حديثها في إحدى جلسات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، «نتحدث عن الانتقال العادل ولا يمكن تناول الأمر من خلال القضية الخاصة بنوع واحد من الوقود، ولكن نتحدث عن الكثير من أنواع الوقود، وسيكون هناك مستمعين من الولايات المتحدة للتحدث عن مشروعات الوقود الأحفوري التي يجب أن تكون نظيفة، كما يوجد متحدثين من الإمارات العربية المتحدة ومتحدثين من المنظور الحكومي عن هذا الأمر خلال الجلسة».