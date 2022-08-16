بفائدة متناقصة 8%.. تفاصيل الحصول على شقق دار مصر وجنة

تواصل الدولة تكثيف جهودها لتوفير الدعم لجميع الفئات المجتمع وخاصة في قطاع التمويل العقاري للحصول على شقق تقسيط ومن أهمها مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الحصول على شقة لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة وتقسيطها على 25 سنة، ويمكن الحصول على شقق من مشروعات الإسكان الخاصة بالوزارة مثل مشروع دار مصر ومشروع جنة في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وأكتوبر.

البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل قرض التمويل العقاري في شقق دار مصر ومشروع جنة ونشر البنك الأهلي المصري أن يجب ان يصل الحد الدخل الشهري لراغبي الحصول على شقة الأقصى الصافي 40 ألف جنيه للفرد و50 ألف جنيه للأسرة ويجب أن لا يتجاوز راغب الحصول على قرض التمويل العقاري 21 سنة في تاريخ الحصول على الشقة، ولا يتعدى عمر 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل او سن بلوغ المعاش للموظفين ايهما أقرب.

شروط قرض التمويل العقاري

ويجب أن يكون المتقدم على حصول قرض الشقة من البنك الأهلي المصري من المصريين المقيميين وان مدة القرض لا تتجاوز عن 25 سنة وحدد البنك الأهلي المصري قيمة القرض الحد الأقصى 2 ونص مليون جنيه، ويجب أن تكون الشقة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل كافة المرافق «عداد كهرباء – مياه» ويجب أن يقوم المقترض بدفع مقدم من قيمة الشقة بحد أدني 20% من إجمالي قيمة الشقة.

قرض الشقة من البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري أن تصل التمويل لراغبي الحصول على القرض الشقة إلى 80% من إجمالي قيمة الوحدة وفقا للتقييم أيهما أقل، مع إمكانية منح تمويل مشترك و ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري 40% من صافي دخل صاحب القرض بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية، وبواقع 50% لكافة التزامات الشخص.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن مبادرة سكن لكل المصريين بتمويل ويتم تسديدها على 30 سنة بفائدتي 3% لمنخفضي الدخل و8 % لمتوسطي الدخل.