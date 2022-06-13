مواعيد وإجراءات استلام وحدات «دار مصر» بمدينة القاهرة الجديدة «صور»

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة خلال الأيام المقبلة، لتسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بعدد 11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 26/6/2022، ويستمر تسليم الوحدات للفائزين بها حتى يوم الإثنين الموافق 18/7/2022.

ويأتى ذلك في إطار طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدد كبير من الوحدات السكنية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات استلام وحدات «دار مصر» بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

إجراءات استلام وحدات «دار مصر» بمدينة القاهرة الجديدة

1- على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون) لإنهاء إجراءات البنك.

2- التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكة.

3- استلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

مواعيد استلام وحدات «دار مصر» بمدينة القاهرة الجديدة

- تسليم وحدات العمارة 327، يوم الأحد 26/6/2022، داخل مدينة القاهرة الجديدة.

- تسليم وحدات العمارة 342، يوم الإثنين 2022/6/27.

- تسليم وحدات العمارة 343، يوم الثلاثاء 2022/6/28.

- تسليم وحدات العمارة 344، يوم الأربعاء 2022/6/29.

- تسليم وحدات العمارة 328، يوم الأحد 2022/07/03.

- تسليم وحدات العمارة 329، يوم الإثنين 2022/07/04.

- تسليم وحدات العمارة، 325، يوم الثلاثاء 2022/07/05.

- تسليم وحدات العمارات 326، يوم الأربعاء 2022/07/06.

- تسليم وحدات العمارة 322، يوم الخميس 2022/07/07.

- تسليم وحدات العمارة 323، يوم الأحد 2022/07/17.

- تسليم وحدات العمارة 347، يوم الإثنين 2022/07/18.