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مستشار «أصدقاء البيئة» بالإمارات: سنحتفل بتصدير آخر برميل بترول في 2050

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محمد عز الدين
01:31 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
عماد سعد

عماد سعد

استعرض عماد سعد، المستشار البيئي لجمعية أصدقاء البيئة في الإمارات، جهود الإمارات في التحول للطاقة المتجددة، خلال حديثه في إحدى الجلسات بمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ.

وقال سعد إن «الإمارات لديها خطة استراتيجية للتحول الطاقي بحلول 2050، لكي تصبح معتمدة على الطاقة المتجددة بنسبة 75%»، لافتا أنها ستحتفل بتصدير آخر برميل للبترول في عام 2050.

وأضاف أن الإمارات بها أول مدينة عربية تعتمد كليا على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الإمارات استطاعت كسر حاجز سعر كلفة الكيلووات في إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر الشمسية.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية في الإمارات 0.23 سنت أمريكي، ما شجع الشركات والدول على الاستثمار في الطاقة الشمسية، كبديل ومنافس حقيقي للطاقة الأحفورية.

 

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