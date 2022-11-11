انطلاق فعاليات جلسة دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون بمؤتمر المناخ

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط اليوم الجمعة، بمؤتمر المناخ cop27، جلسة فعاليات دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون القطاعي بالمنطقة الخضراء.

دولة خالية من التلوث

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن طباعة الأوراق المالية جعلت البنوك المصرية بالكامل تلجأ لعدم استخدام أي انبعاثات كربونية، والبنك التجاري الدولي هو أول بنك صاحب المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول دولة خالية من التلوث إذ أن استراتيجية الدولة في التحول الأخضر ومن ضمن المؤسسات هي المؤسسات البنكية الموجودة في مصر حاليا.

تقليل الانبعاثات الكربونية

وأشارت إلى أن البنوك بدأت بالفعل اتخاذ سياسية الأخضر لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال ترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه وتحقيق الاستدامة والاعتماد على الطابعات التي فيها نسبة من الكربون وتستخدم السيارات الكهربائية للغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية وهم يعملون عندها توعية بالبيئة و اقامة ندوات والحفاظ علي البيئة بالاستمرار.

وأدارت الجلسة صفاء العاصي، رئيس قسم ثقافة الاستدامة وعلاقات أصحاب المصلحة، في حضور الدكتورة هالة السيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، وأماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس الاستدامة، البنك التجاري الدولي (CIB المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب، سوديك، وفيفيك باثاك، المدير العالمي للأعمال المناخية، هيئة التمويل الدولية، والدكتور توني روك ، المدير التنفيذي، تحالف جلاسكو المالي من أجل Net-Zero‏.