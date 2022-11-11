«مستثمرو السياحة»: مصر تستطيع جذب 30 مليون زائر في وقت قليل

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن هناك العديد من الخطوات يجب القيام بها لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع «فلا»، في تصريح لـ«الوطن»، إن «مصر قادرة على سبيل المثال على جذب 30 مليون سائح في سنوات قليلة حال تم تذليل العقبات التي تحول دون ذلك، وأهمها ضرورة إيجاد حلول لمسألة الطيران والتي تجعل العديد من وكلاء السياحة وشركات الطيران الأجنبية تتحكم بنسبة أكثر من 90% من إجمالي الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا».

ولفت إلى أن العديد من الدول التي تبعد عن مصر جغرافيا بمسافات كبيرة ترغب في تسيير رحلات لمصر خلال الفترة الحالية إلا أن صعوبة إيجاد وسيلة طيران مباشرة من تلك الدول تحول دون قدومهم للمقصد السياحي المصري.

رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح

وأضاف أنه يجب العمل أيضًا على رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح منذ هبوطه من سلم الطائرة وحتى مغادرته لمصر، مع زيادة الطاقة الفندقية حتى نتمكن من الوصول لمثل هذا الرقم من السياح، والترويج لأنماط سياحية جديدة تجذب نوعيات أخرى من السياح لم تزر مصر من قبل، خاصة وأن المقصد السياحي المصري يتمتع بمقومات متعددة.

القضاء على ظاهرة بيع البرنامج السياحي لمصر بأقل من سعر التكلفة

ومن جهته أوضح على غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه إذا ما أردنا زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة فإنه يجب القضاء على العديد من الظواهر السلبية التي تقف عائقا أمام قدوم السياح إلي مصر، وعلى رأسها مشكلة بيع المنتج السياحي المصري بأسعار أقل من سعر التكلفة، ما يعرف بظاهرة «حرق الأسعار»، لافتًا إلى ضرورة وضع جزاءات وعقوبات مشددة على الشركات والفنادق التي تقوم بهذا الفعل الذي يقلل من قيمة المنتج السياحي المصري.

وأشار «غنيم» إلى ضرورة العمل أيضا على جذب استثمارات أجنبية بقطاع السياحة تمثل قيمة مضافة لصناعة السياحة المصرية، مع زيادة الاهتمام بمستوى تدريب العنصر البشري من العاملين بقطاع السياحة باعتبارهم أحد أهم عناصر تجويد الخدمة المقدمة للسياح، والعمل على تعدد الأنماط السياحية التي تستهوي السياح والتي تمتلك مصر الكثير منها.