الطريقة الشبراوية: المصريون يدعمون السيسي ويرفضون التحريض ضد الوطن

قالت الطريقة الشبراوية الخلواتية، إن الشعب المصري سيثبت للعالم اليوم الجمعة، أنه يؤيد قيادته السياسية، ويرفض كل الدعوات التحريضية ضد الوطن، خاصة التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كشفت وانفضحت مخططاتها الإجرامية.

وذكرت الطريقة، في بيان لها، أن أعضاء هذه الجماعة يحاولون بشتى الطرق إسقاط الدولة، تارة بتصدير موجة الغلاء، وتارة أخرى بتصدير موجة بناء المشروعات التي تقوم بها الدولة وأن الفقير أولى بأموال هذه المشروعات، لكن الشعب المصري لديه وعي كبير جداً، ولن ينساق لهؤلاء الخونة المتربصين بالوطن.

«الشبراوية»: مصر تحتاج دعم أبنائها

وأكدت الطريقة الشبراوية، على لسان شيخها الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، أن الصوفية داعم أساسي للدولة المصرية وقيادتها المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ اليوم الأول لثورة 30 يونيو المجيدة، خرج الصوفيون من كل حدب وصوب ليقولوا لا للإرهاب ولا للعنف ولا للتنظيم الإخوانى الماسوني.

وتابع البيان، بأن مصر تحتاج دعم أبنائها المخلصين الذين يعلمون جيداً حجم المخاطر التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، خاصة مع انهيار الاقتصاد العالمي، وزيادة الأسعار، ما يستوجب العمل ليل نهار حتى تنهض مصر وتصبح في مقدمة الدول.

الطرق الصوفية تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة

جدير بالذكر أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها، ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وهي ليست فرقاً إسلامية، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله. والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم، واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة. ولذلك قيل: لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق.