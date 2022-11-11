رئيس جزيرة كيريباتي: تمويل الدول الغنية لمشروعات المناخ ليس «منحة»

قال تانيتي ماماو، رئيس دولة كيريباتي، وهي إحدى جزر المحيط الهادي بجوار أستراليا، إن كيريباتي لديها سياسات مناخية، وخطط تنفذها لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

«ماماو»: بلادي عانت من أزمات مناخية كبيرة

وأضاف رئيس دولة كيريباتي، خلال لقاء خاص على شاشة القناة الأولى، على هامش مؤتمر المناخ «COP27» في شرم الشيخ، أن تواجده في مؤتمر الأطراف يعطي لبلاده أملا بهذه الإجراءات المنتظرة على مدار السنوات الطويلة الماضية، حيث عانت بلاده من أزمات كبيرة.

وأشار إلى جزيرة كيريباتي بحاجة إلى الدعم من الجهات المانحة والحكومات لمعالجة الأزمات المناخية، فالجزر الصغيرة تتأثر كثيرا بارتفاع منسوب البحار، وعلى المجتمع العالمي أن يعالج هذه الأمور بسرعة لتقليل الانبعاثات، وسنثمن هذا الأمر كثيرا.

وتابع: «تكلمنا في المؤتمرات السابقة للمناخ عن أن دول العالم لم تف بالأهداف الخاصة التي تقع ضمن حددوها، وهذا يؤثر على جهودنا لمعالجة التغير المناخي خاصة فيما يتعلق بالتخفيف ثم التكيف، وأناشد الدول الغنية أن تمول، نحن في أشد الحاجة لهذا التمويل، والذي يعتبر أداة ووسيلة، كما أنه ليس بالمنحة ولكن التزام».

قمة المناخ الـ27 للتمويل

وواصل: «أتمنى إعادة النظر بطريقة تعالج الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالتمويل، لأن الناس لن ينتظروا كثيرا، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار الحقائق فيما يتعلق بالتمويل، ونحن نجيز حالة من المرونة للتيسير على الأصول لأن الوقت يداهمنا، واليوم هو يوم التمويل في قمة المناخ الـ27».