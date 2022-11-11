عاجل.. مصرع شخص أثناء إخماد حريق في منزله بأسيوط

لقي شخص مصرعه أثناء قيامه بإخماد حريق بمنزله بقرية جرف سرحان التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، والذي اندلع في كميات من البوص أعلى منزله، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

بلاغ باندلاع حريق في منزل بمركز ديروط

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية جرف سرحان بجوار نقطة الشرطة.

مصرع الابن

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وتبين اندلاع الحريق في كميات من البوص بمنزل مكون من 3 طوابق ملك «رمضان.ك.ع» ونتج عن الحريق وفاة نجله «كامل.ر.ك» 40 عاما أثناء قيامة بعملية الإخماد وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.