توقعات تحسن المعروض تهبط بأسعار البن لأدنى مستوياتها في 15 شهرا

أدت التوقعات بشأن ارتفاع المعروض من البن، إلى تراجع العقود الآجلة لبن «أرابيكا» إلى 1.64 دولار للرطل «450 جرام تقريبا»، لتلامس أدنى مستوى لها في 15 شهرًا، وسط تحسن آفاق العرض، وتوقعات انخفاض الطلب، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

وقالت منظمة طقس العالم، إن الأمطار المتكررة ووفرة أشعة الشمس، خلقت «بيئة جيدة جدًا» لمحصول البن البرازيلي في موسم 2023/24، ما رفع التوقعات بشأن محصول قياسي محتمل في البرازيل، أكبر منتج في البرازيل العام المقبل.

توقعات تحسن الإنتاج

كذلك، من المتوقع أن تجني المحاصيل أمريكا الوسطى والمكسيك وكولومبيا إنتاج أفضل، وسط توقعات بأن ينخفض ​​الطلب وسط تباطؤ النمو العالمي.

تأتي التوقعات، بعد شهر من مخاوف من تراجع المعروض وقلة المخزون، ما دفع الأسعار لتسجل نحو 2.15 دولار للرطل، في تعاملات أول أكتوبر الماضي، مقتربة من مستويات لم تشهدها منذ أكثر من ستة أسابيع.

وتشير التوقعات، إلى احتمالية تداول القهوة عند 1.60 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، وأن تهبط إلى 1.4 دولارا في غضون 12 شهرًا.

تراجع مخزون القهوة في البرازيل

وكانت وكالة «بلومبرج»، توقعت في وقت سابق، تراجع مخزون القهوة في البرازيل إلى نحو 7 ملايين كيس، بحلول الربع الأول من العام المقبل، في الوقت الذي يدور المعدل الآمن للمعروض، حول 10 ملايين كيس في المتوسط، وهي التوقعات التي من المرجح أن يتم تعديلها بعد البيانات الجديدة، التي تشير إلى تزايد المعروض.

وتمثل قهوة «أرابيكا» 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل، التي تمثل نحو 40% من إجمالي المعروض في العالم، بينما تمثل قهوة «روبوستا» النسبة المتبقية بنحو 25%، ويجر إنتاجها في كولومبيا، وفيتنام، وإندونيسيا.

وتضم قائمة كبار المصدرين الرئيسيين كل من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت ديفوار.