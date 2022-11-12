اعترافات مستريحة المفروشات بالإسكندرية: «كنت بدي الضحايا فلوس عشان يسكتوا»

«بروح في الأغلب للستات اللي بتبقي عايزه تفتح مشروع جديد وأقنعها إن فلوسها دي هشغلها في بضاعة المفارش واللبس، وهتيجي وكل شهر يبقي ليها مكسب تاخده» هكذا اعترفت المتهمة بالاستيلاء علي 2 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية في جلسة استماع أمام النيابة العامة التي وجهت إليها تهمة النصب والاحتيال وقررت حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة التحريات بالواقعة.

اعترافات المتهمة أمام النيابة العامة

تابعت المتهمة اعترافاتها قائله: «كنت بديهم كل شهر أرباح عشان يصدقوا فعلا ويسكتوا بالفلوس بس بعد كدا مبقتش عارفه أسدد الأرباح فهربت » هكذا وضحت المتهمة كيفية الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في تجارة المفروشات والملابس الجاهزة.

تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال

المحامي «سمير عبدالعظيم»، شرح تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف عبد العظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

القبض علي مستريحة المفروشات

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض علي مستريحة المفروشات بالإسكندرية بعد وصول بلاغ من 4 اشخاص يفيد باستيلاء إحدى السيدات بالإسكندرية علي مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها بمجال تجارة المفروشات والملابس الجاهزة.

و تبين من التحريات ان المتهمة لها معلومات جنائية سابقة و كانت تقوم بتلقي المال من المواطنين مقابل حصولهم علي أرباح وأضافت التحريات ان هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغ منتظرين حصولهم علي الأرباح او استرداد الأموال .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة ومواجهتها بالجريمة وأقرت بارتكابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.