في يوم إزالة الكربون تعرف على طرق تقليل انبعاثه.. سفير المناخ: ابتعدوا عن اللحوم

في يوم إزالة الكربون والرسائل التي وجهت على صفحة مجلس الوزراء، لإزالة أو انخفاض انبعاثات الكربون، هناك بعض النصائح، التي يجب اتباعها من قبل الأشخاص، لتقليل البصمة الكربونية، وانخفاض الاحتباس الحراري.

يتحدث دكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، عن طرق انخفاض البصمة الكربونية على مستوى الأشخاص، فيمكن تقليل تناول اللحوم، لأنها تعمل على زيادة البصمة الكربونية، ويستهلك طن اللحم كميات كبيرة من المياه، تصل إلى 15 ألف متر، فبدلًا من تربية الحيوانات مثل الأبقار والجاموس، على مدار عام ونصف العام، من أجل تناول لحومها، يمكن استبدالها بوجبات نباتية، حتى نقلل من انبعاثات الكربون قدر الإمكان.

تقليل البصمة الكربونية

وأضاف الشربيني، لـ«الوطن»، أنه يجب أيضًا أن نقلل من استهلاكنا للكهرباء في المنازل، ونتجه لاستخدام الإضاءة بشكل مباشر، سواء الطبيعية أو مصابيح كهربائية، كما يُفضَّل ركوب الدراجات أو السيارات الكهربائية أو المشي، والتقليل من السفر بالطائرات، إذ يستهلك أطنانا كبيرة من الوقود الأحفوري، التي تعمل على زيادة البصمة الكربونية، وتطوير محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، ويؤدي لزيادة الاحتباس الحراري، وفقًا لـ«الشربيني».

ثقافة إعادة التدوير

يجب الاتجاه لثقافة إعادة تدوير الزجاج، حتى نقلل من الاستهلاك عمومًا، ومن الاحتباس الحراري، لانخفاض انبعاثات الكربون، بحسب سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر.