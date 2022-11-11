التحالف الوطني يحتفل بنجاح قمة المناخ تحت شعار «مصر بتفرح» بالمحافظات

تحت شعار «مصر بتفرح»، أطلق التحالف الوطني فعالياته في كل محافظات الجمهورية اليوم، بهدف الوصول إلى أكثر من ربع مليون مستحق احتفالا بنجاح قمة المناخ، وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في بيان اليوم، تواجده المكثف في كل القرى والمراكز، بكل محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة للأسر الأولى بالرعاية، ويأتي ذلك بالتوازي مع النجاح الذي تحققه قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ يوميًا منذ انطلاقه، والذي يتشرف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمشاركة الإيجابية فيه.

التحالف يكثف عمله بإطلاق قوافل

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن خطة عمله على الأرض للوصول لكل مستحق والاحتفال مع مواطني مصرنا الحبيبة بهذا المشهد الوطني المنفرد وهو نجاح مصر في استضافة وتنظيم قمة المناخ cop27.

ويكثف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده الخدمية والتنموية خلال هذه الفترة بتقديم قوافل شاملة، ومساعدات عينية وتدخلات مباشرة للأسر الاكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية وذلك بالتوازي بالتنسيق الكامل مع كل المؤسسات الحكومية.

كما يساند التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مصرنا الحبيبة في الجهود المبذولة للوصول لكل الفئات المستحقة.

وبدأ هذا العمل الجماعي لكل أعضاء التحالف في تطوير آليات عمله وتنظيم صفوف دعم المواطنين منذ رمضان الماضي وتوطد وتيرة العمل الجماعي مع بداية القوافل الشاملة خلال شهر أكتوبر، في عام المجتمع المدني، ليتوج هذا العمل التشاركي اليوم بتقديم مختلف الخدمات المباشرة بشكل يومي محوكم.

التحالف يتواجد في كل المحافظات

وينفرد التحالف اليوم بتواجده في كل محافظات الجمهورية للاحتفاء بنجاح مؤتمر المناخ وما تقدمه مصر من دعم لملفي الاقتصاد والصناعة (مثلث التنمية)، وذلك عن طريق تقديم مساعدات عينية وخدمية مختلفة لما يزيد عن ربع مليون مواطن ضمن خطة التحالف المتكاملة، تشمل هذه الخدمات خدمات طبية توعوية وعلاجي وكشف وصرف ادوية بالمجان، بجانب الدعم الغذائي (كراتين غذائية، ووجبات ولحوم) والمساعدات العينية المختلفة وبالاخص البطاطين استعدادًا لموسم الشتاء، وذلك بمشاركة مؤسسات التحالف وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات القاعدية، وبعدد من المتطوعين يتجاوز ال٣ الاف متطوع يعملون في ترس من المحبة والصدق ويتوجون مفهوم المواطنة في العمل التنموي والخدمي المصري.