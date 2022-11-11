مسؤولة أمريكية: العلم سيساعد العالم على مواجهة التغيرات المناخية

قالت برناديت وودز بلاكي، كبيرة خبراء الأرصاد في مركز المناخ بالولايات المتحدة الأمريكية، إنّ هناك تغيرات في الطقس: «نتعامل مع أحد المؤشرات الخاصة بالأرصاد الجوية التي نستطيع أن نرى من خلالها كيف تؤثر التغيرات المناخية على درجة الحرارة في كل يوم».

وأضافت وودز، خلال لقاء مع القناة الأولى على هامش فعاليات قمة المناخ COP27: «الأمم المتحدة كلها تركز على أجهزة الإنذار المبكر والكثير منها مرتبط بالطقس والمناخ، حين نعرف متى تحدث الكوارث يكون لدينا بيانات، وفي الولايات المتحدة نقوم بالاعداد لذلك، ولكن ليس الجميع لديهم هذه الأدوات، وعبر السنوات الخمسة المقبلة نحاول أن نجعل الجميع في كل الأماكن لديه هذه الأنظمة التي تساعدهم على الإعداد قبل حدوث هذه الكوارث».

وتابعت كبيرة خبراء الأرصاد في مركز المناخ بالولايات المتحدة الأمريكية: «هناك الكثير الذي يمكن عمله، حيث يجب أن تساعدنا العلوم على أن نفهم ما التغيرات؟ والتغيرات التي ستستمر، وكيف يكون ضررها؟».

وأكدت: «نحتاج من العلم أن يجمع الناس مع بعضها، وأن يتم من خلال ذلك اتخاذ قرارات كمجتمع عالمي، وأحد الأشياء المهمة في هذا المؤتمر أنّه جمع كل الأطراف في مؤتمر واحد، رجال السياسة والعلماء ورجال الاتصالات، الجميع يعملون معا في المنتديات الخاصة بالتغيرات المناخية الأمريكية لأنها تؤثر في المياه والغذاء والطعام وكل شيء».