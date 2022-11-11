رنا سماحة: طفلي مات في بطني.. وأشكر كل من سأل عني

كشفت الفنانة رنا سماحة حالتها الصحية بعد أن تدهورت خلال الساعات الماضية وعلى إثرها نُقلت لأحد المستشفيات بالقاهرة.

رنا سماحة: أصبت بنزيف حاد

قالت رنا عبر صفحتها الشخصية بموقع فسبوك «البداية من 3 شهور حمل في الشهر الأول مصاحب بنزيف حاد، إجهاض واضح وصريح، وبعد أسبوع بعد الكشف والسونار، البيبي موجود، النزيف مستمر، عدا الشهر التاني وبدأنا الشهر الثالث فجأة نزيف وتعب من 3 الفجر لـ 9 الصبح بصرخ الساعة 8 مساءً، بعد الكشف والسونار الطفل متوفى في بطنك ولازم نعمل عملية حالاً».

رنا سماحة: تجربة من أصعب التجارب

وأضافت «طيب نستنى للصبح مستحيل ممكن يحصلك تسمم أروح البيت طيب، لا هنطلع حالا على المستشفى، وتمت العملية الحمد لله، 3 شهور من التعب المتواصل ولله الحمد، تجربة من أصعب التجارب الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، شكراً لكل اللي سأل عليا وحاول يكلمني وبعتذر على عدم الرد».

كان آخر أعمال رنا سماحة، فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، بطولة دينا محسن ويزو، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.