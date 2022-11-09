حسين فهمي يتابع التجهيزات النهائية لمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

تفقد حسين فهمي رئيس الدورة الــ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، دار الأوبرا المصرية، المقرر إقامة فعاليات المهرجان بها.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح الأحد المقبل بدار الأوبرا المصرية، بدعوة عدد من الفنانين، ومن بينهم لبلبة وكاملة أبو ذكري، إذ يجري تكريمهما بحفل الافتتاح.

أبرز فعاليات المهرجان

ومهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بعدد كبير من المئويات، ومن بينها مئوية المخرج الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني، ويجري عرض عدد من الأفلام المرممة له به.

وسبق وتحدثت نيفين الكيلاني وزيرة الدولة للثقافة عن تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وقالت إن الدورة الجديدة يوجد بها عدد كبير من الفئات المختلفة من ذوي الخبرة مثل حسين فهمي والشباب مثل أمير رمسيس مدير المهرجان.

تصنيف المهرجان دوليا

مهرجان القاهرة يعتبر من المهرجانات المصنفة دوليا في العالم العربي وإفريقيا والشرق الأوسط والمسجل ضمن الفئة A من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام وذلك من بين 14 مهرجانا دوليا.