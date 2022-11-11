«حياة كريمة» تنفذ 935 مشروعا في الغربية بـ4.5 مليار جنيه

تجوب المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، محافظات مصر وقراها من أجل تحقيق نقلة حضارية في القرى والنجوع الأكثر احتياجا، حيث تعد واحدة من أبرز المشروعات القومية لتحقيق الحماية الاجتماعية في مصر، وبالتعاون مع الحكومة، تمكنت مؤسسة «حياة كريمة» من إنشاء العديد من المشاريع الخدمية على مستوى قطاعات مختلفة.

تكلفة مشروعات حياة كريمة منذ بداية المرحلة الأولى

انشأت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» العديد من المشروعات التي ساهمت في تطوير حياة المواطنين بمحافظة الغربية، ضمن عملها على توفير الخدمات المختلفة للأهالي في الأماكن المحرومة، وتحسين جودتها.

حيث شهدت قرى مركز زفتى إنشاء 935 مشروعا منذ بداية المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بلغت تكلفتها 4.5 مليار جنيه مصري، واستمر العمل على هذه المشروعات، حتى وصلت إلى نسبة تنفيذ 78.2%، يأتي ذلك في إطار عمل المبادرة على توفير حياة كريمة للمواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا، والتخفيف عن كاهلم.

مشروعات حياة كريمة في نطهاي.. نسبة تنفيذ 100%

وتأتي قرية نهطاي ضمن القرى التي شهدت إنشاء العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، مما يوفر خدمة متكاملة للأهالي القرية، دون الحاجة إلى التوجه لأماكن أخرى قد تكون بعيدة، من أجل الحصول على خدمة ما، ومن المشاريع التي نفذتها، هي مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه المدرسة بنسبة وصلت إلى 54%.

كما انشأت «حياة كريمة» مركز شباب بالقرية، الذي بلغت نسبة التنفيذ به الـ70%، بالإضافة إلى مركز تنمية الأسرة، الذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى حوالي 95%، وذلك في إطار الاهتمام بالشباب.

ووفق بيان من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فإنه جرى توفير الخدمات للمواطنين للأهالي في نهطاي، حيث تم الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي البيطرية بنسبة تنفيذ 100%، وهي نفس نسبة التنفيذ التي تمت في نقطة الحماية المدنية، كما انشأت المبادرة أيضا سوق وموقف نموذجين، ونقطة شرطة، وصلت نسبة تنفيذ كل منهما 100%.