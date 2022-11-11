بايدن: نستثمر 2 مليار دولار في بناء مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بأنجولا
كتب:
محمد أسامة رمضان
06:04 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار بقيادة مجموعة السبع، تأتي تلبية للاحتياجات الحيوية في البنية التحتية بالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأضاف «بايدن»، خلال كلمته على هامش قمة المناخ: «من المشاريع الكثيرة الجاري تنفيذها الشراكة بين الشركات الأمريكية وحكومة أنجولا في استثمار ملياري دولار لبناء مشاريع جديدة للطاقة الشمسية في أنجولا».