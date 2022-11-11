النائبة سميرة الجزار: زيارة «بايدن» تعكس مدى أهمية مصر للإدارة الأمريكية

قالت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، تعكس مدى العلاقات بين البلدين الكبيرين، ومدى أهمية مصر بالنسبة للإدارة الأمريكية، وتؤكد أيضا الدور المؤثر الذي تلعبه مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت النائبة سميرة الجزار، لـ «الوطن»، إن هذه الزيارة تعطي لمؤتمر المناخ، زخما، لما للولايات المتحدة الأمريكية من ثقل وأهمية كواحدة من الدول الصناعية الكبرى الأبرز، التي سيكون لها دور رئيسي في دعم الدول المتضررة من آثار تغير المناخ.

الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري

وأشارت إلى قدرة مؤتمر المناخ على تحقيق الأهداف المرجوة منه والتزام الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بجميع تعهداتها، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحفاظ على البيئة والمناخ دون تلوث.