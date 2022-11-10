بعد ضبط طرفي مشاجرة بسبب ركنة سيارة.. قانوني: العقوبة تصل للمؤبد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على طرفي مشاجرة بسبب ركنة سيارة، أسفرت عن وقوع مصابين، وتم ضبط طبنجة و3 طلقات و2 ظرف فارغ من نفس العيار استخدمت خلال الشجار لإرهاب الطرف الثاني، وأمرت النيابة العامة بحبسهم لمدة 4 أيام لاستكمال التحقيقات، وفي هذا الصدد عقَّب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على العقوبة التي تنتظر المتهمين، قائلًا إنهم يواجهون عقوبة البلطجة وفقًا لقانون العقوبات، وتكون بالغرامة والسجن المشدد.

عقوبة البلطجة

وأضاف «سيد» أنه حسب مواد البلطجة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا «أ» من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لـسنة 2011، مواد البلطجة، أن يعاقب بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وذلك «لكل من يقوم بنفسه أو بواسطة أحد باستعراض قوته أو التهديد أو التلويح بالعنف، أو تكدير الأمن العام أو السكينة، أو يعطل تنفيذ القوانين، ومن ألقى الرعب في نفس شخص أو كدر أمنه أو طمأنينته أو سكينته، أو عرض حياته للخطر، أو ألحق به الضرر أو بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو مس شرفه أو اعتباره حريته الشخصية».

وأوضح المحامي أن تكون العقوبة بالسجن أو السجن المشدد، حال «ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت، وإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طرفي مشاجرة صاحب شركة للملابس، وشقيقه مدير في شركة للملابس ومصاب بجرح بيده، وعامل في الشركة، والطرف الثاني مدير في شركة للطباعة، ومساعد مدير في الشركة، مصاب بجرح في اليد، وعثر بحوزتهم على طبنجة و3 طلقات و2 ظرف فارغ من نفس العيار، استخدمت في المشاجرة لكن دون وقوع أي إصابات بسببها.

مشادة كلامية

وتبين بالتحريات أن وراء المشاجرة، هي وقوع مشادة كلامية بين الطرفين على ركن سيارة أحدهم، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، ما أحدث إصابة 2 منهما، وقام أحدهم طرف الأول بإطلاق النار من الطبنجة بحوزته، بقصد إرهاب الطرف الثاني، واعترف الطرفان بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.