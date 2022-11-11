100 طفل يرسمون جدارية 30 مترا من أجل مناخ العالم

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ينظم المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، جدارية بطول 30 مترا يرسمها أطفال مصر كرسالة للعالم للحفاظ على المناخ يشارك فيها أكثر من 100 طفل يوميا بإشراف الفنان أحمد عبد النعيم وهو صاحب الفكرة ليشارك أطفال مصر بها على هامش مؤتمر المناخ ضمن برنامج القومي لثقافة الطفل احتفالا بقمة المناخ وينفذها مع الأطفال الفنان خالد الخريبي.

تفاصيل رسم جدارية تزامنا مع مؤتمر المناخ

وأضاف الكاتب محمد ناصف رئيس المركز في بيان صحفي، أن فعاليات رسم الجدارية تبدأ يوم الأحد المقبل 13 نوفمبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة وﻻء محمد، وتستمر حتى نهاية فعاليات مؤتمر المناخ الذي يقام بشرم الشيخ.

وأضاف ناصف أن برنامج اليوم يتضمَّن العديد من ورش الفنون التشكيلية منها إعادة تدوير مخلفات البيئة بطريقة فنية وآمنة، وورشة فخار، ورسم على الوجه، بالإضافة لورش حكي من سلسلة القصص الرقمية «اتحضر للأخضر» و«حكايات لونها أخضر» من إنتاج المركز، وتختتم الفعاليات بعرض الأراجوز الذي يدور حول التغيرات المناخية وطرق مواجهتها.