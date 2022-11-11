ارتفاع سعر قنطار القطن بحري وقبلي.. «زيادة 100 جنيه»

ارتفع سعر قنطار القطن اليوم الجمعة 2022، خلال التعاملات المسائية التي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري والقبلي، حيث سجل سعر قنطار القطن طويل بحري 4500 جنيه للقنطار الواحد، كما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي 4050 جنيها، وسط ارتفاع 100 جنيه لقنطار القطن لطويل التيلة ببحري، و50 جنبها للقطن طويل قبلي خلال المزادات التي عقدت اليوم الجمعة.

سعر قنطار القطن اليوم الجمعة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن علي مستوي الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن المصري طويل التيلة اليوم الجمعة شهد ارتفاعا في سعر قنطار القطن 100 جنيه للقطن طويل بحرى، و50 جنيها لسعر قنطار القطن طويل قبلي، وسط تحرك لسعر القنطار خلال التعاملات المسائية لحركة البيع لقنطار القطن.

الجودة العالمية للقطن طويل التيلة

وأوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، أن القطن المصري له تصنيف دولي ومحلي لما يتميز به من جودة القطن طويل التيلة من أصناف المنزرع «جيزة 94 وجيزة 97، وجيزة 96، وجيزة 93»، والتي تعطي إنتاجية عالية جدا عن كل فدان من المنزرع من القطن لنحو 15 قنطار قطن طويل التيلة.