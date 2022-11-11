رئيس «الفنون الشعبية» يتابع مشروع تطوير سيرك 15 مايو

تفقد المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مشروع تطوير المركز الثقافي بسيرك ومسرح 15 مايو بحلوان، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه منى عبد الفتاح، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالبيت.

وأكد عبده أن مشروع المركز الثقافي بسيرك 15 مايو من المشروعات المميزة التي تخدم أكثر من 20 مليون نسمة من سكان 15 مايو وحلوان والمعادي ودار السلام والتبين والبساتين والمعصرة وطلاب جامعة حلوان ووادي حوف وعين حلوان، ومنذ أن توليت رئاسة البيت حرصت على تطوير هذا الصرح الثقافي بعد أن كان مهملا أكثر 30 عاما، ومنذ افتتاحه في 17 أبريل عام 2018 بعروض السيرك القومي وفرق البيت الفنية أصبح متنفسا للمواطنين.

تفاصيل تطوير السيرك القومي في حلوان

وأشار إلى أنه يجري استكمال تطوير المشروع والذي يضم مكان السيرك القومي صالة عرض المسرح وصالة عرض السينما وصالة تدريب لمدرسة السيرك القومي وحلبة سيرك لتدريب الأسود والنمور ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، ما يغيِّر من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

كما يتم أعمال تطوير المبنى الإداري وحمامات الجمهور، كما استفادت من خلال الوجه الحضاري لهذا المركز الثقافي من قبل.

وقال المخرج الكبير عادل عبده إن الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة وفَّت بوعودها بتطوير هذه الصرح الثقافي الكبير، حيث سبق أن أكدنا في مراحل في افتتاحه أن الجميع في منطقة حلوان وما حولها هي التي تستفيد من تطوير هذه الصرح الثقافي الكبير الذي يمثل نقلة نوعية للمنطقة من النواحي الثقافية في جنوب القاهرة وسواء كانوا سكان 15 مايو وحلوان وغيرها من الأماكن القريبة من حلوان.

وشدد المخرج عادل عبده على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة في التنفيذ وبأعلى جودة، مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات، كما سيكون هناك أماكن خاصة لذوي القدرات الخاصة من حمامات ورمب كراسي متحركة للصعود والنزول بالمشروع.

وأكد أن العمل يسير في مشروع تطوير سيرك ومسرح مايو على قدم وساق للانتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث من المخطط بدء تسليم عدد من المشروع خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أن مشروع تطوير المركز الثقافي بمدينة 15 مايو، الذي يقع على مساحة كبيرة لا توجد في أي مكان في وزارة الثقافة والذي يضم دور عرض للمسرح والسيرك ودار عرض للسينما كما يوجد جراج بجوار المركز يتسع لأكثر من 500 سيارة.