رئيس المصرية للتعدين يكشف لـ«مصر تستطيع» طريقة الاستغلال الأمثل لخامات المحاجر

قال اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن الأسلوب الأمثل للاستفادة من المحاجر في مصر هو تعظيم القيمة المضافة للخامات المحجرية والتعدينية، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية، جاءت بتعظيم الاستفادة من الخامات الأولية التي يتم استخراجها من المحاجر والمناجم وعدم بيعها في صورتها الأولية لتحقيق أعلى سعر وعائد منها.

تعظيم الاستفادة من الخامات

وأوضح «شفيق» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC» أن تعظيم الاستفادة من الخامات من خلالها إدخالها في الصناعات يعطيها قيمة مضاعفة لقيمتها الحقيقة، مشيرا إلى أن خام الفوسفات لو تم بيعه في الصورة الأولية تكون أسعاره ضئيلة، ويتم حاليا إدخاله في صناعة الأسمدة كونه المادة الأساسية لصناعة حمض الفسفوريك المستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفساتية التي تستفيد منها جميع الأراضي الزراعية على المستوى المحلي.

استخدام أفضل نظم إدارة المؤسسات

وأشار اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق، إلى أن الإدارة والحوكمة تتم من خلال الشركة باستخدام أحدث التقنيات العالمية والتكنولوجيا الحديثة واستخدام أفضل نظم إدارة المؤسسات، وبعد ذلك إدخال الخامات لمرحلة التصنيع لتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أن لديها عدة أفرع في المحافظات للسيطرة على المحاجر على مستوى الجمهورية من خلال 18 قطاعا فرعيا بالإضافة لرئاسة الشركة، ويعتمد توزيع القطاعات على عدد المحاجر لكل محافظة.

وأردف: «الملاحات في مصر لا تقل أهمية عن المحاجر ومنتشرة في مصر بشمال سيناء ودمياط والقنطرة وبورسعيد والإسكندرية وسيوة، وتنتج الملح الذي يكفى احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج».