رئيس المصرية للتعدين وإدارة المحاجر لـ«مصر تستطيع»: لدينا اكتفاء ذاتي من الرخام والجرانيت

قال اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، إن الشركة تنتج منتجات عالية الجودة تنافس على المستوى المحلي والدولي، ولكن الأولوية في التوزيع للسوق المحلي يليه التصدير، لافتا إلى أن الشركة حققت اكتفاءً ذاتيا في السوق المحلي من خام الفوسفات المستخدم في صناعة الأسمدة، وكذلك اكتفاءً ذاتيًا من خام الألبيت المستخدم في صناعة السيراميك والبورسلين، واكتفاءً ذاتيًا في الرخام والجرانيت الذي يلقى إقبالا كبيرا من الدول الأجنبية.

أحدث المعدات العالم في تصنيع وتشكيل الرخام

وأوضح «شفيق» خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC» أن تجهيز مصانع الشركة كان من خلال أحدث المعدات العالم في تصنيع وتشكيل الرخام والجرانيت ليتحقق لدى الشركة إنتاج أفضل أنواع الرخام عالميا، لافتا إلى أن الشركة تصدر منتجاتها لأمريكا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، فضلا عن تصدير الرخام لإيطاليا التي تعد البلد المنتج الأول للرخام.

تعظيم الدخل القومي للدولة

وأشار اللواء أ.ح عبد السلام أحمد شفيق إلى أن الشركة تهدف لتعظيم الدخل القومي للدولة خاصةً من العملة الأجنبية وتوفير العائد الدولاري من خلال التصدير، خاصة أن المنتجات المصرية تعد الأفضل عالميا من حيث الجودة مع الاشتراك في المعارض الدولية الخاصة بالصناعة والتعدين.