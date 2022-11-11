النائب أحمد عثمان: لقاء السيسي وبايدن يعكس التقارب والتفاهم بين البلدين

أكد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب «مستقبل وطن»، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي جو بايدن، حمل قدرا كبيرا من التفاهم والتقارب بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تعد حليفًا جيو-استراتيجي مهمًا للولايات المتحدة، بسبب موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى الثقل السياسي والتاريخي، وهو ما يعزز مكانة مصر من الجانبين الدبلوماسي والعسكري لدى الولايات المتحدة.

مصر ضامن أساسي للاستقرار في الشرق الأوسط

وقال «عثمان» في بيان، إن واشنطن ترى مصر ضامنا أساسيا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما تمتلكه من علاقات متوازنة بين مختلف الأطراف الأقليمية، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، خطوة مهمة في سبيل تعزيز الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، ودعم مشروعات التحول الأخضر في الدول النامية، من خلال دعم مشروعات الطاقة النظيفة.

نجاح الدولة المصرية في تنظيم قمة المناخ

وأكد عضو مجلس النواب، نجاح الدولة المصرية في تنظيم قمة المناخ COP27 باقتدار بشهادة جميع دول العالم، التي أكدت أن مصر أصبحت أكثر قوة وقدرة على إدارة الأحداث الكبرى، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من استقبال 40 ألف شخص من 150 دولة، بينهم زعماء وقادة لبعض الدول.