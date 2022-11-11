مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، وأصيب آخر في مشاجرة بالأعيرة النارية، في ناحية الصوامعة غرب، دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم باشا مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة مسلحة، ووجود حالة وفاة وحالة إصابة ناحية قرية الصوامعة غرب دائرة المركز، وجرى نقل الجثة والمُصاب إلى مستشفى طهطا العام

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «ع. ر. م. خ»، 30 عامًا، مُصاب بطلق ناري في الرأس، وإصابة المدعو «ح خ م خ»، 25 عامًا، بجروح وكدمات، أبناء عمومة، وجرى نقل الجثة والمُصاب إلى مستشفى طهطا العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.