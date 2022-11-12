15 مليون جنيه لإنشاء مركز تميز علمي بـ«صيدلة المنصورة»

أعلن الدكتور حسين الصباغ، أستاذ الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، الحصول على تمويل بقيمة 15 مليون جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التابعة لوزارة التعليم العالي والمنشأة بالقانون رقم 150 لسنة 2019، وذلك لإنشاء مركز تميز علمي بكلية الصيدلة.

المركز الأعلى تمويلا في جامعة المنصورة

وبهذا المبلغ يصبح هذا المركز الأعلى تمويلا في تاريخ جامعة المنصورة بمبلغ 20 مليون جنيه، إذ سبق وحصل على تمويل بمبلغ 5 ملايين جنيه لإنشاء وحدة الرنين المغناطيسي بالكلية.

وتقدم الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، في بيان له، بخالص التهنئة للدكتور حسين الصباغ الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، لحصوله على هذا التمويل.

إنجازات الدكتور حسين الصباغ

يذكر أن الدكتور حسين الصباغ، حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الصيدلانية لعام 2020، وذلك تقديرا من الدولة لإنجازاته البحثية التي تخطت نشر 120 بحثا و«معامل هيرش 33».

وأوضح أنه سبق وأن حصل الدكتور حسين الصباغ على تمويل بقيمة 5 ملايين جنيه لإنشاء وحدة الرنين المغناطيسي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وبذلك يصبح الصباغ الأعلى تمويلا في تاريخ جامعة المنصورة بمبلغ 20 مليون جنيه.