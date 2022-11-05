خريطة انقطاع المياه غدا في سوهاج والدقهلية.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد غدا محافظة سوهاج ومحافظة الدقهلية، قطع المياه عن عدة مناطق، إذ أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه بعد تدبيش ترعة مدينة ناصر بمحافظة سوهاج بكسر بخط المياه مما ترتب عليه عمل تصليحات بخط المياه، مما يؤدي لقطع المياه عن 7 مناطق بحي شرق سوهاج بمناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الأطاولة والتل الأوسط، في تمام الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الاثنين المقبل.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن انقطاع المياه غدا عن عدة أماكن بمركز أجا وحددت أماكن قطع المياه غدا عن شارع الحناوي وشارع بدير الدوماني وشارع الطيب وشارع غرب المحكمة وشارع أبو السعد وشارع خيري منطقة البيلوق وشارع الموقف القديم.

مواعيد انقطاع المياه بالدقهلية

وحددت شركة المياه مواعيد قطع المياه بداية من الساعة 9 صباح غدا حتى الساعة 5 مساء نفس اليوم؛ بسبب انقطاع المياه لربط عدد 7 قطعيات على خط 6 بوصة بلاستيك الجديد.

قطع المياه لكسر بخطوط المياه في 3 محافظات

كما تشهد محافظات قنا والأقصر والقاهرة قطع المياه اليوم لوجود تصليحات لكسر خطوط المياه ويستمر القطع حتى صباح غدا الأحد، أو وفقا لإتمام التصليحات.