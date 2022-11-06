خريطة انقطاع المياه غدا في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه غدا في 3 محافظات للصيانة وتصليح كسر مع توفير مياه مجانية بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، إذ أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة عن انقطاع المياه عن شارع أحمد عرابي لتصليح كسر بخط مياه بشارع أحمد عرابي بالمهندسين وذلك من الساعة 12 صباح غد للساعة 6 صباحا لتصليح الكسر وصيانة الخط.

قطع المياه عن الدقهلية

وصرحت محافظة الدقهلية عن قطع المياه غدا بمدينة أجا ومدين نبروه للصيانة وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 12 صباحا وحددت المحافظة أماكن قطع المياه غدا بشارع بدير الدوماني وشارع أبو السعد وشارع خيري منطقة البيلوق.

انقطاع المياه بسوهاج

وأفادت محافظة سوهاج بقطع المياه غدا مدينة ناصر ومنطقة العزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الأطاولة والتل الأوسط بحي شرق سوهاج وذلك من الساعة 12 صباحا للساعة 6 صباحا لتصليح خط المياه الرئيسي بحى شرق على أن يتم ذلك على مدار عدة أيام.

أماكن المياه المجانية بسوهاج

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مع توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة إذ تتواجد السيارات أمام مدرسة عرب الأطاولة وخلف مديرية الأمن ويمكن طلبها أو تلقي الشكاوى على الخط الساخن للشركة 125 من التليفون الأرضي.