الباز لـ«إعلام الإخوان»: ستدفعون ثمن خيانتكم وتحريضكم على البلد

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، صورة لـ الخائن العميل محمد ناصر، ومعتز مطر، ونرمين عادل، وأسامة جاويش، وعلي حسني مهدي، عبدالله الشريف.

الباز: ظل الناس في منازلهم

طلب «الباز»، خلال برنامجه «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، تذكر وجوه هؤلاء الخونة، قائلا: «احفظوا أسماءهم، واعرفوا أن هؤلاء كما حرضوا على مصر سيأتي اليوم، الذي يدفع فيه هؤلاء ثمن خيانتهم، وتحريضهم على هذا البلد، ولن ينجو أحد من العقاب، ودفع ثمن ما اقترفه، وأساء به لهذا الوطن»، متابعا: «لما يبقى عندي بيتي، وفي واحد جاهل ومتخلف وعدو وبيهدد بحرق البيت لازم آخد احتياطاتي، لأنني قدام خصم لا يتورع عن فعل أي شيء، ولذلك ظل الناس في منازلهم».

الباز: هؤلاء ليسوا مصريين على الإطلاق

ولفت إلى أن هؤلاء ليسوا مصريين على الإطلاق، منوها بأنهم يصفون أنفسهم أنهم إعلام مصري معارض، متابعا: «أنتم إعلام خائن وعميل، وتحصلون على مكاسب هائلة لخدمة أسيادكم».

وأوضح محمد الباز، أن هؤلاء دعوا الناس للنزول اليوم، وأرادوا عمل خدعة، وقبلها طلبوا من الناس النزول حتى يفاجئوا الأمن، لكن لم ينزل أحد، واضطروا إلى إذاعة فيديوهات قديمة من شبرا والوراق، مشيرا إلى أن إعلام الإخوان رغم فشله في إقناع الناس بالنزول والتظاهر، بدأ يعرض صور الشوارع، وهي خالية من المارة، ويزعم أنها انتصار وليس هزيمة.

وحول وجود قوات الأمن للتأمين، قال: «أنا مع أن البلد تبقى حريصة وواخدة بالها وعاملة احتياطاتها، لأن البلد دي مش فوضى»، وعن إعلام الإخوان، اختتم: «هؤلاء لن يرحمهم الشعب، ولن يفلتوا من القانون، وسيحاسبوا ويتحاكموا وهيعرفوا أن اللي مأجرينهم مش هيقدروا يعملولهم حاجة، وهيدخلوا التاريخ من أزبل بوابة».