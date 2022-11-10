كارول سماحة تكشف لـ أنغام عن سر لياقتها: بعمل رياضة كتير (فيديو)

قالت الفنان كارول سماحة، إن الفنانة أنغام من المطربات اللاتي تفضل أن تحضر لها حفلة على المسرح، أكثر من سماع أغنياتها على «CD»، متابعة: «عندك طريقة في أداء الأغنية، بتوصلي أبعاد للأغنية أكتر ما هي موجودة، وأنا بسمعها على الـCD بتحطيها في حتة تانية، لما أنتي بتأديها، ودة شيء قليل خاصة في زماننا دلوقتي».

بهتم بصحتي لكن نومي خفيف

أضافت كارول سماحة، خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنها تمارس الرياضة بشكل كبير منذ صغرها، «أنا بهتم بصحتي، وبنتبه وباخد بالي، مع إن مواعيد نومي سيئة جدا، نومي كتير قليل وخفيف وبصحى بسرعة».

ولفتت إلى أن طريقة أسلوب حياتها، تبتعد عن الأطعمة التي بها دهون، متابعة: «محيطي والأصحاب اللي بختارهم وحتى بالمجال لما بختلط بحاول اختلط بناس عندها سلام».

أنغام لـ كارول سماحة: بحب أوعي وبحترم ذكاءك واختياراتك

من جانها، عبرت أنغام عن إعجابها بالفنانة كارول سماحة واختياراتها الفنية، قائلة: «مقولتلكيش قبل كدة إني بحبك أوي، وبحترم ذكاءك واختياراتك ورؤيتك على المسرح ووقفتك وشكلك بيقول إنك حد تعبان على شكله ولياقته ومزيكته واختياراته.. أنا بحب دة فيكي أوي يا كارو».

وأشارت أنغام، إلى أنها تحب المسرح مثل كارول سماحة، متابعة: «الوقفة على المسرح بتخرج مننا حد تاني خالص».