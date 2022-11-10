أنغام: «كارول سماحة راقية وقريبة من قلبي.. ولها طابع خاص في الغناء»

أشادت النجمة أنغام بموهبة الفنانة كارول سماحة، قائلة: «بحب فيها حاجات كتير، بحب فيها شكلها وهي بتغني، وأد إيه هي بتبان عليها أنها بتحب المزيكا، وبحب طريقة أدائها على المسرح، وبحب أن شغلها في المسرح الدرامي مديها طابع خاص، وشكل تاني مختلف عن كل اللي بيغنوا».

كارول سماحة لديها طاقة مختلفة

وأضافت أنغام خلال تقديمها برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم الخميس، أن الفنانة كارول سماحة تحب ما تعمله بحرية، «عندها طاقة مختلفة عن أي واحد بيغني أو أي ست بتغني من بين المطربات العربيات.. بشوفها إنها مختلفة جدا».

وأوضحت أن كارول سماحة تختار أعمالها الفنية بطريقة مختلفة كما أنها تحافظ على لياقتها وشكلها: «بحب طريقة انتقاء كارول سماحة للي بتغنيه.. هي بتختار بشكل مختلف، حتى كليباتها حلوة ومحافظة على شكلها ولياقتها، وبيبان أد إيه هي محافظة على لياقتها، وراقية في طريقة أدائها وفي لبسها وغناها وفي اختياراتها الموسيقية».

موقف إنساني جمع كارول سماحة مع أنغام

كما كشفت أنغام عن موقف إنساني تعرضت له وكانت كارول سماحة من أوائل الناس التي ساندوها: «من الناس اللي أنا حاسة إني هستمتع بالحوار معاهم، وفيه حاجة حلوة على المستوى الإنساني حبيتها فيها، إنها قريبة من القلب، أنا مشوفتهاش كتير وماتقبلناش كتير، لكن لها موقف معايا على المستوى الإنساني كان حلو جدا منها، بالرغم إننا مش أصحاب لكنها وقفت معايا في موقف مريت به كان صعب عليا ولقيتها من أوائل الناس اللي كانت جنبي».

واستكملت: «كارول سماحة من الشخصيات الفنية والإنسانية اللي حاسة بسعادة إنها هتكون معايا النهاردة».