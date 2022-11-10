كارول سماحة لـ أنغام: بحب الروك وآلة الكمان.. ووالدي شجعني على الغناء

قالت الفنانة كارول سماحة إن معظم وقتها تقضيه في سماع الموسيقى المتنوعة، أي من أقصى الغربي لأقصى الطرب، متابعة: «بحب كتير أسمع الروك، وأنا كنت صغيرة، وفيه ناس كتير ما بتعرف هذا الشيء، وبعد لما نضجت شوية سمعت الجاز، ولما بقيت أفهم في الآلات أكتر».

سبب توقفها عن العزف بآلة الكمان

وأضافت كارول سماحة، خلال استضافتها ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أنها تعلمت العزف على آلة الكمان، وهي من أصعب الآلات الموسيقية، متابعة: «كتير صعبة، عاوزة مذاكرة وعادة كل يوم، ووصلت للكورس الرابع، 4 سنين تدربت على الكمان وما كان سهل».

ولفتت إلى أن والدها كان يصحبها لـ«الكونسرفتوار» خلال الحرب اللبنانية، تحت القصف، كما أنها كانت تحب معلمتها، وهي من أصل أرميني، ولكنها غادرت لبنان بسبب الحرب، ولذلك قررت بعدها التوقف عن التدريبات، ولكنها ندمت بعد ذلك.

وتابعت: «والدي كان مستني حد من ولاده يكون عنده صوت حلو، ولما اكتشف إني عندي صوت حلو فضل ورايا وكان عاوزني أدخل في المجال، لكن للأسف توفى قبل ما أبدأ مسيرتي الفنية بشكل جاد».

وعن المسرح، قالت كارول سماحة إن المسرح كان بالنسبة لها شغفا منذ صغرها، فكان يصطحبها أهلها إلى المسرح، وبالتالي تشكلت علاقة بينها وبين المسرح والتمثيل، كما أن والدها يعشق السينما والتمثيل.

المسرح أكثر شيء يجمعها بالموسيقى

وأوضحت أنها وجدت أن أكثر شيء يجمعها بالموسيقى وتستفيد منه وإعطائها ثقافة هو المسرح، لافتة إلى أنها درست التمثيل ثم حصلت على دبلومة في الإخراج، ولكن خلال دراستها في الجامعة لم تكشف عن موهبتها في الغناء، «ولا يوم عرضت نفسي مطربة.. ولما يقولوا في المدرسة مين صوته حلو؟ ما كنت أعلي إيدي.. يمكن كان فيه نوع من الثقة بالنفس والارتياح إنه ما بدي واكتشفوني لوحدهم».

وأوضحت أنها أيضا لم تخبر أحدًا خلال دراستها بالجامعة بأنها تمتلك صوتًا جميلًا «كنت صرت بالسنة الثالثة وما حدا بيعرف إني عندي صوت، وعاتبوني الأساتذة وقالولي كان ممكن نستغل هالصوت بالمشاهد، ولكن كان ردي عاملوني كممثلة مش مطربة».