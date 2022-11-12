أستاذ بجامعة عين شمس: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تساهم في تخفيض الانبعاثات

قال الدكتور خالد مدكور، مدرس الجغرافيا المناخية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، تهدف إلى زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض من خلال وضع خطة تنفيذية طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية.

وأكد مدرس الجغرافيا المناخية، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض الانبعاثات العالمية بأكثر من 10%، وتخفيض انبعاثات النفط في المنطقة بنسبة 60%، علاوة على «زراعة 50 مليار شجرة في جميع الشرق الأوسط منها 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية بما يمثل (5%) من المستهدف عالميًا».

المبادرة تدعم عمليات تنسيق الجهود بين دول المنطقة

وأضاف «مدكور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تدعم عمليات تنسيق الجهود بين دول المنطقة من أجل نقل المعرفة وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

وأوضح أن المبادرة تتضمن العديد من المشاريع الفرعية، ومنها منصة دولية لتسريع تنفيذ مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإنشاء صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون، وإنشاء مركز إقليمي لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة لمصايد الأسماك، وإنشاء مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف.

توفير حلول غذائية نظيفة لأكثر من 750 مليون شخص حول العالم

أيضاً تتضمن المبادرة إنشاء برنامج لبذر السحب إقليميًا «السحب الصناعية» يهدف إلى زيادة معدّل هطول الأمطار بنسبة 10-20% انطلاقًا من خط الأساس الحالي، تدشين مبادرة إقليمية لحلول الوقود النظيف لأغراض الطهي، من أجل توفير حلول غذائية نظيفة لأكثر من 750 مليون شخص حول العالم.