كورونا خلال 24 ساعة.. أمريكا تجدد حالة الطوارئ وارتفاع الإصابات في روسيا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث متعلقة بفيروس كورونا، كان من أبرزها، إعلان الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، أن رئيس البلاد سيجدد حالة الطوارئ العامة المتعلقة بالفيروس مطلع العام المقبل، فيما ارتفع إجمالي الإصابات في روسيا إلى إلى 21489074 حالة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن سيجدد حالة الطوارئ العامة المتعلقة بفيروس كورونا مطلع العام المقبل 2023، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

حالة الطوارئ تتجدد كل 90 يوما

وكانت السلطات الأمريكية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة، للمرة الأولى في يناير 2020 وتجددت كل 90 يوما، ما أدى إلى تغيير طريقة تقديم الخدمات الصحية بشكل كبير.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت إدارة بايدن، أن حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا ستستمر حتى 11 يناير المقبل.

وفي وقت سابق، قال متخصصون أمريكيون، أن 3 فيروسات تنفسية متزامنة بدأت في الانتشار بالولايات المتحدة الأمريكية، بينها فيروس كورونا والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، مما سيتسبب في ضغوطات كبيرة على المستشفيات في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

روسيا تسجل 5554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفي روسيا، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 5554 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 67 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 21489074 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 390902 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.