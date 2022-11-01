القوات الأوكرانية تسقط 3 طائرات روسية بدون طيار فوق «منطقة بولتافا»

أسقطت القوات الأوكرانية، 3 طائرات روسية بدون طيار فوق «منطقة بولتافا» وسط البلاد، وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المنطقة دميترو لونين، في بيان على «تليجرام»، إلى مشاهدة عدد قليل من المسيرات فوق المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال، أمس الاثنين، إن الضربات على منشآت البنية التحتية في أوكرانيا كانت في جزء منها ردا على هجوم «سيفاستوبول» الإرهابي لـ«كييف» ضد سفن بلاده، محذرا للصحفيين من أن هذا ليس كل ما يمكن روسيا فعله.

وكانت «موسكو»، أعلنت في 29 أكتوبر الماضي، أن أوكرانيا، بمشاركة مختصين بريطانيين، نفذت هجوما إرهابيا في «سيفاستوبول» ضد سفن أسطول «البحر الأسود».

دعوة روسية لأوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن العابرة لممر تصدير الحبوب

ودعا بوتين، أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن العابرة لممر تصدير الحبوب، واتهم الرئيس الروسي، «كييف» بأنها تشكل تهديدًا بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في «شبه جزيرة القرم».

وقال بوتين في مؤتمر صحفي، إن طائرات مسيرة، هاجمت سفنا للأسطول الروسي بالبحر الأسود، استخدمت ممرا لتصدير الحبوب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية

وأشار بوتين، إلى أن «موسكو»، علقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الموقع بإسطنبول في يوليو الماضي، وأضاف الرئيس الروسي، أن 35% من الحبوب التي تم تصديرها بموجب الاتفاق ذهبت إلى دول أوروبية، بينما ذهب ما يتراوح بين 3 و5% فقط من الشحنات إلى دول بحاجة إليها.

مسؤول أممي ينفي وجود سفن تبحر في ممر الحبوب بالبحر الأسود

بدوره، أوضح منسق الأمم المتحدة للإغاثة، مارتن جريفيث، أنه لم تكن هناك سفن تبحر في ممر الحبوب في البحر الأسود ليلة 29 أكتوبر الماضي.

بدورها، اعتبرت «واشنطن»، أن المطالبة الروسية لأوكرانيا، بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية ابتزاز وعقاب جماعي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن بلاده عازمة على البقاء ضامنا للأمن الغذائي العالمي ومواصلة صادراتها من الحبوب.

بدوره، حث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، روسيا على التراجع عن قرار تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، وقال في بيان إن «موسكو» وحدها هي المسؤولة عن أزمة الأمن الغذائي العالمية.

واعتبر بوريل، أن روسيا، تستخدم الطعام والتجويع كسلاح منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، إن صواريخ موسكو ومسيرات إيران استهدفت البنى التحتية لبلاده، مضيفا في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، إن «كييف» تريد ضمان عدم تزويد «طهران» لروسيا بالطائرات بدون طيار «المسيرات».

وزير الخارجية الأوكراني: «كييف» ستنهي العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع إيران

وأوضح المسؤول الأوكراني، أن «كييف» ستنهي العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع «طهران»، وتابع الوزير الأوكراني قائلا، إن «الرياض» لعبت دورا مهما في تبادل الأسرى. وثمن وزير الخارجية الأوكراني، دور المملكة العربية السعودية في توفير المساعدات الإنسانية.

من جانبها، قالت «وكالة الطاقة الذرية»، إن الانفجار الذي وقع قرب محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، نتيجة لغم، أمس الأول الأحد، أدى إلى فصل خط الكهرباء عن وحدة الطاقة الرابعة بالمحطة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ألمانيا، هاجم أردنيا يبلغ من العمر «28 عاما»، لاجئة أوكرانية «21 عاما»بواسطة سكين في منطقة «جارمش بارتنكيرشن»، حيث يقع منتجع للتزلج، فيما قالت صحيفة «بليد» الألمانية، أن المهاجم لاذ بالفرار على دراجة، وبعد ساعات عثرت عليه الشرطة بعد بلاغ من أحد أصحاب المطاعم، حيث تم القبض عليه دون مقاومة.