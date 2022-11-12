الأرصاد: أمطار ورياح حتى نصف الأسبوع مع استمرار الطقس الخريفي

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ومن المتوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر «حلايب - شلاتين».

أمطار على السواحل الشمالية

وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا «الإسكندرية، سيدى عبد الرحمن، كفر الشيخ ، البحيرة» يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مدينة حلايب.

ويستمر الطقس الخريفي خلال الأسبوع الجاري حيث يستمر طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

طقس خريفي خلال الأسبوع الجاري

ومن المتوقع أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمد خفيفة على جنوب محافظة البحر الأحر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الطقس أمطارًا خفيفة يومي الأحد والاثنين على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.